Махачкала, 14 октября, 2021 г. В эти минуты начала свою работу вторая сессия Народного Собрания Дагестана нового созыва. На повестке дня сессии один вопрос — избрание Главы Республики Дагестан. Открыл сессию Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров. В работе сессии принимают участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Чайка Юрий Яковлевич, сенаторы Российской Федерации от Дагестана, депутаты Государственной Думы от Республики Дагестан, общественные и религиозные деятели, СМИ.

20 сентября 2021 года Президент России Владимир Путин представил в НС Дагестана трех кандидатов на пост главы Дагестана: врио руководителя республики Сергея Меликова (выдвинут партией «Единая Россия»), члена избиркома республики, с сентября 2021 года — депутата Народного собрания Самира Абдулхаликова (КПРФ) и заместителя председателя республиканского парламента Камила Давдиева («Справедливая Россия — За правду»)

Согласно закону РД «О порядке избрания Главы Республики Дагестан», руководителя региона будут избирать путем тайного голосования.

Напомним, Сергей Меликов возглавляет Дагестан в статусе временно исполняющего обязанности с 5 октября 2020 года.