Политика

На пограничном сторожевом корабле «Расул Гамзатов» впервые подняли флаг

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Сергей Меликов принял участие в церемонии поднятия флага кораблей, катеров и судов пограничных органов ФСБ России на пограничном сторожевом корабле «Расул Гамзатов».

Глава Дагестана поздравил пограничников со знаменательным событием, выразив уверенность, что церемония войдет в историю пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан и станет еще одним шагом к укреплению славных традиций и повышению авторитета службы.

Уникальный пограничный корабль будет базироваться в Махачкалинском морском порту.

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