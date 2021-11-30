На пограничном сторожевом корабле «Расул Гамзатов» впервые подняли флаг

Сергей Меликов принял участие в церемонии поднятия флага кораблей, катеров и судов пограничных органов ФСБ России на пограничном сторожевом корабле «Расул Гамзатов».

Глава Дагестана поздравил пограничников со знаменательным событием, выразив уверенность, что церемония войдет в историю пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан и станет еще одним шагом к укреплению славных традиций и повышению авторитета службы.

Уникальный пограничный корабль будет базироваться в Махачкалинском морском порту.