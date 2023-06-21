На платформе МСП.РФ появился сервис проектного финансирования для предпринимателей СКФО

Корпорация МСП совместно с дочерним МСП Банком запустила на цифровой платформе МСП.РФ сервис «Центр поддержки инвестиционного кредитования для предпринимателей СКФО».

Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, такое решение было принято по итогам общения с предпринимателями и руководством республик на Кавказской инвестиционной выставке. По итогам первых пяти месяцев 2023 объем финансовой поддержки МСП Банка в СКФО составил более 4,2 млрд рублей. Центр будет консультировать предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты по льготным программам кредитования; помогать в структурировании инвестиционных проектов для получения финансирования; сопровождать сделки проектного финансирования, включая помощь в подготовке необходимого пакета документов.

Новый сервис также предусматривает возможность одновременно с подачей заявки на кредит получить в качестве обеспечения гарантийное покрытие Корпорации МСП. Синхронизация этих процессов позволит существенно упростить механизм получения финансирования и сократить время рассмотрения запроса. Предполагается, что получить поддержку через новый Центр, в первую очередь, смогут обрабатывающие производства, компании легкой промышленности, представители креативной индустрии, предприниматели из сферы туризма, бытовых услуг, ИТ, а также высокотехнологичные и инновационные предприятия.

«Доступность кредитных средств на развитие бизнеса — это не только низкие процентные ставки, но и понятная прозрачная процедура получения займов. Для предпринимателей СКФО новый ЦПИК станет удобным сервисом, позволяющим получить инвестиционный кредит онлайн с подробной консультацией специалиста банка на любом из этапов оформления заявки. Именно о таком формате нас просили предприниматели СКФО», — рассказал Александр Исаевич.

«Не только подстраивать меры поддержки под сегодняшние вызовы, но и делать их максимально доступными для бизнес-сообщества — приоритетная задача. Над ней мы продолжаем работать совместно с региональными властями, банками и институтами развития, в частности с Кавказ.РФ и Корпорацией МСП. Вместе с коллегами мы успели еще до Кавказской инвестиционной выставки провести ряд встреч с предпринимателями Северного Кавказа и услышать их просьбы. Конечно, создание нового центра, который призван значительно облегчить бюрократические процедуры и повысить доступность льготных кредитов, — большой шаг в нашей работе. Уверен, сервис будет пользоваться спросом, а комплекс инструментов в перспективе расширится», — отметил замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

Напомним, что на платформе МСП.РФ уже работает федеральный «Центр поддержки инвестиционного кредитования», через который можно подать заявку из любого региона страны.

Источник: Мирмол