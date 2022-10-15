Кажется, ничего удивительного в этих словах нет. Особенно для меня, мусульманки. Но, слушая рассказ молодого парня – соседа, прибывшего недавно со спецоперации наших Вооруженных сил на Украине (побывав дома недолго, он вернулся на передовую выполнять свой воинский долг перед Родиной), я, с детства воспитанная на принципах патриотизма, вытирала слёзы. Будто обнимаю всех сыновей и братьев многонациональной России, защищающих сегодня наш общий дом, наше Отечество.

Шамиль говорил о русских ребятах: «Русские парни даже в ожидании нападения потомков фашистов, уничтоженных во время Великой Отечественной войны нашими дедами, напоминали нам о наступлении времени намаза: «На намаз пора вам, братья. А мы вас будем охранять… Пока вы молитесь, Всевышний нас всех будет оберегать…». Ребята, вчера ещё незнакомые друг с другом, на поле боя с вероломным врагом почувствовали товарищеское плечо и братскую поддержку в защите великой Родины, крепко сдружились.

… Помню, в детстве отец застал нас, тогда учеников младших классов, за очередной потасовкой (обычная картина в многодетных семьях). Он посадил всех на диван, взял веник. Папа не поднимал на нас руку, он воспитывал только словом. А тут… Неужели, как мама, веником по нам пройдётся… Нет. Он вытащил один прутик и поломал его. Спросил: «Трудно было мне его сломать?». Мы: «Нет!». Отец тогда попытался сломать весь веник. Не смог. Спросил: «Смог я поломать его?» – «Нет…».

Это тот самый урок, который сплачивал не только братьев и сестёр, но и целые народы! И каждый раз, когда по истории родного многонационального Дагестана и великой, такой же многонациональной Родины изучали мы тему войны, вспоминали отцовский урок: «Вместе мы сильны и непобедимы!»

Покоривший весь мир иранский Надыр шах был изгнан дагестанскими народами благодаря их сплочённости. Вероломно напавший на Союз Советских Социалистических Республик Гитлер был повержен сплотившимся вокруг Родины-Матери союзом братских республик и огромным количеством народностей СССР – с разными языками, традициями, обычаями… Но с общей любовью к Родине.

Через 77 лет после нашей Великой Победы над фашистами их потомки опять втянули нас в войну. Все эти годы ненавидящие нас, нашу сплочённость нацисты под чутким руководством Запада готовили месть за ту Победу. Они решили сначала ослабить Россию изнутри – срубить заветный столб в центре семейного очага, столб, который держит крышу, то есть сплочённость под крышей нашей многонациональной Родины. С помощью наших руководителей в 80-х – 90-х годах прошлого века им это удалось. А месть продолжается. Продолжается их работа по внедрению в нашу страну чужих ценностей. Выполняя свой план, сегодня они воюют с нами руками украинских неонацистов.

Запад и Евросоюз думали, что некогда великая Россия стала меньше, что их пропаганда через соцсети, где 30 лет они по-своему «воспитывали» российскую молодёжь, увенчалась успехом, а патриотизм у нас остался только у пожилых людей – детей Великой Отечественной войны. НАТО и Европа создали повод для войны с Россией, которая решила не дожидаться, пока враг выстрелит первым…

А патриотизм у нас остался! Перешёл к нам от героических дедов и прадедов – защитников Отечества! Патриотизм тоже оказался делом генетики. Как бы ни старались наши враги через 77 лет убить в нас любовь к самому святому – Родине, у них ничего не вышло! Да, людей объединяет большая беда или большая радость. Нас опять сплотила угроза войны с внешним врагом.

Родина мне представляется женщиной, многодетной матерью, ждущей от детей ответную любовь и заботу. Родина – это не отдельно взятые люди, в руках которых оказались и власть, и мандаты, и деньги, что и заставляет их забыть о самом главном – о народе. Но такие люди уходят, отсеиваются. Родина остаётся. Она передана нам нашими предками как самое ценное, святое, для хранения и передачи дальше, следующим поколениям, как факел свободы и единства.

Мы обязательно выиграем эту войну с ненавидящим нас Западом, все карты которого уже раскрыты. Каждый из нас знает, что не мы нужны врагам, не о нас они заботятся, когда дурят своей пропагандой и информационной войной, особенно нашу молодёжь. Им нужна наша Россия с её территорией и богатством природных ресурсов, так же, как и всем завоевателям и агрессорам никогда не нужны были ни дагестанцы, ни россияне, а нужна была наша земля.

Чем больше языков в России, тем искреннее они признаются в любви к великой Родине, к Отчизне, ибо на языке, который «течёт» в каждом из нас с молоком матери, нежнее и крепче обнимаешь Родину-Мать и свою большую семью и в беде, и в радости… Хоть дети в семье то дерутся, то ругаются, вне дома они – единый кулак! И эту правду ничем не сотрёшь!

Такие же дети мы – народы Дагестана – в Стране гор! Такие же дети мы – дагестанцы – в многонациональной России! И республика наша уникальна по многонациональности (более тридцати языков и народностей), и Россия наша так же многонациональна, именно поэтому она – как многодетная, крепкая семья! Кому, как не нам, знать, что такое братская дружба!

Вместе мы сильны, как доказали все освободительные войны против тех, кто хочет разрушить наш общий Дом – Россию! Это мы доказываем и сегодня, когда русские братья напоминают своим соотечественникам, братьям-мусульманам: «На намаз пора вам, братья…» и охраняют их, пока они просят у Всевышнего хранить Россию!

Источник: Дагестанская правда