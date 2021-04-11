На коньячном заводе Дербента прошло совещание по развитию агропромышленного комплекса Дагестана

Максим Решетников — министр экономического развития России — провел совещание при участии врио Главы Дагестана Сергея Меликова по вопросам развития агропромышленного комплекса республики. Совещание прошло на территории Дербентского коньячного завода. Выбор места обоснован тем, что одним из ключевых направлений развития АПК региона является виноделие и виноградарство.

По мнению Решетникова, развитие данной отрасли принесёт дополнительные поступления в бюджет региона, а самому направлению оказывается значимая поддержка в виде «компенсационного механизма» — налогового вычета для комбинатов полного цикла.

Также были обсуждены актуальные вопросы лицензирования таких предприятий и стоимости продукции оптом и в розницу.

Помимо виноградарства и виноделия, на повестке стоял вопрос водообеспечения Нижнетерских и Аракумских нерестно-выростных водоёмов.