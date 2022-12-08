На коллегии Минтруда РД обсудили вопросы деятельности служб занятости и итоги реализации программы «Доступная среда»

Сегодня, 08 декабря, в Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан под председательством руководителя ведомства Абдурахмана Махмудова состоялось заседание коллегии. В ней приняли участие заместитель Председателя Комитета НС РД по здравоохранению, труду и социальной политике Малик Баглиев, председатель Дагестанской республиканской организации Профсоюза Арсен Булатов, председатель общественного совета Минтруда Дагестана Ахмед Муртазалиев, заместители министра, руководители структурных подразделений, а также директора подведомственных учреждений Минтруда Дагестана.

Открывая работу коллегии, Абдурахман Махмудов поприветствовал участников и обозначил основную тему заседания, связанную с реализаций мероприятий по обеспечению занятости населения, реализации программы «Доступная среда» и работу межведомственных комиссий по снижению уровня неформальной занятости.

Начальник отдела профессионального обучения и профориентации населения Минтруда Дагестана Сайгид-Гусейн Мутаиломов в своем докладе отметил что, одной из задач, стоящих перед органами государственной службы занятости населения является развитие трудовых ресурсов, усиление их социальной защищенности посредством роста профессионального мастерства и конкурентоспособности на рынке труда. С этой целью, в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения», центрами занятости населения в муниципальных районах и городских округах предоставляются государственные услуги по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования разных категорий граждан, а также услуги по психологической поддержке безработных граждан, социальной адаптации и профессиональной ориентации.

Так, по словам докладчика, за истекший период 2022 года государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 59694 человека.

Обучение проводилось по востребованным на рынке труда профессиям, среди которых водитель категории «ВС», бухгалтер, повар, кассир торгового зала, каменщик, электрогазосварщик, кондитер, продавец продовольственных товаров, облицовщик-плиточник, парикмахер и др.

Услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда оказаны 9 144 безработным гражданам. Государственная услуга по психологической поддержке безработных граждан оказана 9 183 безработным гражданам.

Кроме того, в отчетном периоде в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 2 207 отдельных категорий граждан по наиболее востребованным на рынке труда специальностям.

Услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию также получили 602 работника промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Выслушав докладчика, Абдурахман Махмудов отметил, что руководителям органов занятости необходимо до конца текущего года провести анализ по востребованным в муниципалитетах профессиям и в соответствии с этим определить перечень вакансий для последующего прохождения обучения незанятых и ищущих работу граждан.

Далее о результатах мониторинга работы по снижению неформальной занятости, проводимой муниципальными межведомственными комиссиями при участии органов службы занятости, рассказал статс-секретарь – заместитель министра труда и социального развития РД Магомедзагид Кихасуров.

Докладчик озвучил основные проблемные вопросы, с которыми сталкиваются специалисты на местах при проведении мероприятий направленных на снижение уровня неформальной занятости.

По большинству озвученных проблем разъяснения были даны на месте, вопросы, связанные с взаимодействием служб занятости с администрациями муниципальных образований были взяты на контроль для дальнейшей проработки.

В рамках коллегии также были озвучены итоги реализации в Республике Дагестан программы «Доступная среда».

Завершилось мероприятие вручением наград, отличившимся руководителям подведомственных учреждений Минтруда Дагестана.