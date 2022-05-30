Общество

На горе Тарки-Тау прошли «Чистые игры»

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На склонах горы Тарки-Тау прошла экологическая акция «Чистые игры». Участие в ней приняли более 70 человек – студенты и волонтеры. Мусор собирали раздельно – пластик к пластику, стекло к стеклу. Среди категорий также «металл» и «бытовые отходы».

Команды, собравшие больше всего мусора, получили призы и памятные подарки от администрации Советского района города Махачкалы и Комитета по спорту, туризму и делам молодежи. Всего собрали более 50 мешков отходов. Напомним, «Чистые игры» проходят 2 раза в год и уже стали доброй экологической традицией.

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