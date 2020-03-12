На фестивале педагогических идей провели урок агульского языка

Сегодня, 12 марта, в Махачкале на базе гимназии №11, которая является экспериментальной площадкой по изучению родных языков, прошел Республиканский фестиваль педагогических идей.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация учителей родного языка и родной литературы при поддержке Минобрнауки РД. Программа мероприятия состояла из пленарного заседания, работы майданов и мастер-классов.

На мероприятии также приняли участие представители из Агульского района. Урок по агульскому языку на тему «Имя числительное в агульском языке» провел учитель родного языка Ричинской СОШ Играмудин Ибрагимов.

Камиль Мирзоев