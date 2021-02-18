На ежегодном республиканском конкурсе «Лучший чтец произведений дагестанских авторов на родных языках — 2021» прозвучали агульские стихи

В ДИРО в режиме онлайн прошел ежегодный республиканский конкурс »Лучший чтец произведений дагестанских авторов на родных языках — 2021».

В номинации »Агульская литература» — 11 класс участвовали учащиеся из Агульского и Каякентского районов.

Призовые места получили:

1 место — Магомедова Индира Багаудиновна МКОУ »Дружбинская СОШ» (»Зе ватандин агъулар», Рамазан Исрафилов).

2 место — Гадиев Гаджирамазан Шахрурамазанович МКОУ »Ричинская СОШ» (»Дардар», Шамиль Лутов).

3 место — Рамазанов Шамиль Мусаевич МКОУ »Дулдугская СОШ» (»Агъул чlал», Фатхула Джамаль).

Участников оценивало компетентное жюри: преподаватель ДГПУ к.ф.н. Исрафилов Нариман Рамазанович и преподаватель ДГУ к.ф.н Базиева Заира Магомеджалиловна.