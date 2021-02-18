Культура

На ежегодном республиканском конкурсе «Лучший чтец произведений дагестанских авторов на родных языках — 2021» прозвучали агульские стихи

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В ДИРО в режиме онлайн прошел ежегодный республиканский конкурс  »Лучший чтец произведений дагестанских авторов на родных языках — 2021».
В номинации  »Агульская литература» — 11 класс участвовали учащиеся из Агульского и Каякентского районов.

Призовые места получили:
1 место — Магомедова Индира Багаудиновна МКОУ  »Дружбинская СОШ» (»Зе ватандин агъулар», Рамазан Исрафилов).
2 место — Гадиев Гаджирамазан Шахрурамазанович МКОУ »Ричинская СОШ» (»Дардар», Шамиль Лутов).
3 место — Рамазанов Шамиль Мусаевич МКОУ »Дулдугская СОШ» (»Агъул чlал», Фатхула Джамаль).

Участников оценивало компетентное жюри: преподаватель ДГПУ к.ф.н. Исрафилов Нариман Рамазанович и преподаватель ДГУ к.ф.н Базиева Заира Магомеджалиловна.

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