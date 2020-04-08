МыВместе против коронавируса

Более тысячи дагестанцев принимают участие в акции #МыВместе. Это Всероссийская акция взаимопомощи малоимущим семьям и людям старшего возраста для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Активно в данной волонтерской программе участвуют дагестанские студенты, которые отмечают, что добровольчество наполняет их жизнь новым смыслом. Принять участие в акции и стать волонтером может каждый желающий.

Для этого необходимо зарегистрироваться на портале https://мывместе2020.рф/. Также всю необходимую информацию можно получить по телефону колл-центра 8-800-200-34-11.