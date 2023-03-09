«Мы нуждаемся в мудрости и сдержанности»

Председатель Совета старейшин при главе Дагестана Ибрагим Ибрагимов прокомментировал высказывание руководителя Культурно-исторического фонда им. Имама Шамиля Алиасхаба Хархачаева.



«Культурно-исторический фонд им. Имама Шамиля — общественная организация, целью которой является издание исторических хроник, мемуаров, биографий, научных и научно-популярных книг, брошюр, статей, памятников народного творчества, художественных произведений, плакатов, буклетов, календарей, фотоматериалов и репродукций, произведений изобразительного искусства, организация теле- и радиопередач, посвященных Кавказской войне, героической антифеодальной борьбе народных масс Дагестана, Чечни и других областей Северного Кавказа. Однако сегодня члены данной организации политизировали свою деятельность.

В свете последних высказываний члена Общественной палаты Дагестана (президента Фонда Имама Шамиля) хочу подчеркнуть, что озвученная критика — это позиция отдельно взятого гражданина, общественника, аксакала и никоим образом не отражает позицию в целом Общественной палаты.

Люди с древнейших времен отдавали жизни и здоровье ради защиты родных краев, ценили интересы Родины выше личных пристрастий.

А дагестанцы считают себя истинными гражданами своей земли, сынами своей Отчизны. Это мы доказали в 40-х годах прошлого века, во время Великой Отечественной войны, в конце 90-х, когда дали отпор международным бандформированиям, и сейчас, когда тысячи молодых дагестанцев бьются с врагом в зоне СВО.

Мудрые аксакалы Страны гор делали и делают все возможное, чтобы в республике росли патриоты своего края, чтобы не возникали любого рода конфликты, а если они возникнут, чтобы не приводили к неоправданной мести, неприязни между земляками, и сохранить мир на родной земле.

Истинные аксакалы учат подрастающее поколение не действовать слепо, чтобы из-за своей слепоты не краснеть перед окружающими людьми; преодолевать в себе чувство эгоизма, чтобы не допускать поспешных поступков.

Самые непоправимые ошибки у людей случаются в минуты недальновидной горячности, если говорить языком юристов, в состоянии аффекта. Хорошо, если человек может не терять рассудка в минуты гнева. На самом деле, умение дагестанцев прощать, их навыки учитывать чужое мнение, их способность логически мыслить помогали предотвратить многие надвигающиеся беды.

Мы считаем, что сегодня, в такое сложное время, когда наши бойцы служат верой и правдой, защищая наше Отечество, общественные организации должны сплотиться в деле оказания помощи и преодоления имеющихся проблем. И немаловажным и востребованным является мудрость, опыт и поддержка аксакалов, а не критика и огульное охаивание власти в силу личных амбиций и обид.

Сегодня в республике имеются наиболее актуальные и острые проблемы, которые требуют вмешательства и внимания со стороны как руководства республики, так и общественных деятелей. Мы нуждаемся в мудрости, сдержанности и проницательности аксакалов в деле сплочения дагестанцев для преодоления трудности, а подобного рода заявления и обращения дают возможность украинским и проукраинским медиаресурсам использовать это в своих целях как средство пропаганды, направленной на раскол дагестанского и российского общества.

Мы, дагестанцы (мусульмане), всегда с уважением и почетом относились и относимся к возрасту, прислушиваемся к мнению аксакалов и старейшин, но призываем соблюдать эти же правила и в отношении к руководству республики и не переходить на личные оскорбления».

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