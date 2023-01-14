Так, в ходе заседания правительственного штаба обеспечению безопасности электроснабжения в Дагестане высказался подключенный к совещанию в режиме видеоконференцвязи заместитель генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» по взаимодействию с органами власти Сергей Поляков.

Обращаясь к Председателю Правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову, он сказал, что по сложившейся за последние дни ситуации будет проведен «глубочайший анализ».

«Сегодня по решению руководства компании в республику срочно вылетел главный инженер компании Евгений Викторович, он проведёт заседание штаба на месте. Выехали и другие специалисты, в том числе руководитель компании Россети Северный Кавказ Роман Левченко.

Мы критику принимаем и готовы очень плотно работать совместно. Я уже перечислил, кто срочно вылетел в Дагестан, поэтому уверен, что в ближайшие часы мы возьмём эту ситуацию полностью на контроль. Безусловно, мы думаем о жителях Дагестана — мы часть Дагестана», — сказал Поляков.