Музей Махачкалы приглашает на открытие выставки «МАХАЧКАЛА. 1948.»

Завтра, 10 ноября, в 17:00 Музей Махачкалы приглашает Вас на открытие выставки «МАХАЧКАЛА. 1948. /Альбом фотоснимков по городскому строительству 1948 г. Махач-Кала/» к 165-летию города. Фотокопии из Альбома, хранящегося в фондах Музея архитектуры им.А.В.Щусева, впервые будут представлены в выставочном формате. В экспозицию выставки также вошли документы и материалы из фондов Центрального государственного архива РД.

Параллельно в Музее состоится презентация обновленного экспозиционно-выставочного пространства и хранилища, модернизированных в рамках Национального проекта «Культура».