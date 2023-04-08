Муслим Телякавов поприветствовал финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Республики Дагестан – 2023»

В рамках торжественной церемонии закрытия регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Республики Дагестан – 2023», вице-премьер республики Муслим Телякавов от лица руководства республики поприветствовал всех собравшихся в зале и поздравил всех участников с этим событием.

«Во все времена учитель – это не только профессия, но и высокое звание. И не случайно для каждого из нас слово это звучит как синоним старшего товарища, наставника и близкого человека.

Укрепление престижа профессии учителя – остается одним из наших главных приоритетов. Ведь именно на учителях лежит огромная ответственность за воспитание достойного поколения, поскольку именно вы, учителя, влияете на развитие личности и формирование мировоззрения детей.

Поздравляю еще раз всех участников с завершением конкурса и желаю крепкого здоровья, оптимизма, ярких творческих идей и их успешного воплощения в дальнейшей профессиональной деятельности. Тепла и уюта вам и вашим семьям!», — пожелал вице-премьер.