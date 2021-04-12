Общество

Муса Манаров встретился с молодыми дагестанцами

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Сегодня, 12 апреля, Герой СССР, космонавт Муса Манаров встретился с дагестанской молодежью. Встреча была приурочена ко Дню космонавтики и прошла в Центре развития добровольческих инициатив. Встреча была проведена Минмолодежи РД по программе «Диалоги с героями».

На встречу с известным дагестанцем пришли представители молодёжных объединений и школьники. Муса Манаров поздравил всех с Днем космонавтики. Космонавт назвал этот праздник всемирным, потому что со дня полёта в космос человечество перешло на новый уровень развития.

Во время встречи молодёжи показали фильм о Манарове. После присутствующие смогли задавать вопросы Герою СССР. Наиболее активные представители молодёжи получили фотографии Манарова.

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