Общество

Мурад Магомедов: «Этот поезд еще раз напомнил всем нам какой ценой досталась Победа и как мы сегодня должны беречь мир»

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Заместитель председателя Совета ветеранов войск правопорядка, полковник в отставке Мурад Магомедов прокомментировал посещение им Поезда Победы, который утром 23 марта прибыл в Дагестан.

«Сегодня на махачкалинский перрон прибыл поезд Победы. Я внимательно прошел по всем вагонам. Это непередаваемые эмоции и ощущения. Создатели уникального, единственного в мире на сегодняшний день такого поезда, удивительным образом сумели передать ощущение той эпохи.

Здесь и довоенное время, и начало войны, Брест, затем  воздушные бои и танковые атаки, походная солдатская  жизнь и многое другое. Я считаю, что каждый школьник, каждый молодой человек должен своими глазами увидеть поезд Победы, и в особенности те его экспозиции, где отчетливо видны ужасы фашизма,  где наиболее остро понимаешь: такого никогда не должно повториться!

Хотел бы поблагодарить организаторов передвижной экспозиции за то, что посетили нашу республику, знаю, что  поезд прибудет  также в Кизляр и Дербент. Всем рекомендую найти время и посетить этот уникальный, удивительный поезд-музей, состав, в котором история нашей страны и история нашей Победы!».

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