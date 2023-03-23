Мурад Магомедов: «Этот поезд еще раз напомнил всем нам какой ценой досталась Победа и как мы сегодня должны беречь мир»

Заместитель председателя Совета ветеранов войск правопорядка, полковник в отставке Мурад Магомедов прокомментировал посещение им Поезда Победы, который утром 23 марта прибыл в Дагестан.

«Сегодня на махачкалинский перрон прибыл поезд Победы. Я внимательно прошел по всем вагонам. Это непередаваемые эмоции и ощущения. Создатели уникального, единственного в мире на сегодняшний день такого поезда, удивительным образом сумели передать ощущение той эпохи.

Здесь и довоенное время, и начало войны, Брест, затем воздушные бои и танковые атаки, походная солдатская жизнь и многое другое. Я считаю, что каждый школьник, каждый молодой человек должен своими глазами увидеть поезд Победы, и в особенности те его экспозиции, где отчетливо видны ужасы фашизма, где наиболее остро понимаешь: такого никогда не должно повториться!

Хотел бы поблагодарить организаторов передвижной экспозиции за то, что посетили нашу республику, знаю, что поезд прибудет также в Кизляр и Дербент. Всем рекомендую найти время и посетить этот уникальный, удивительный поезд-музей, состав, в котором история нашей страны и история нашей Победы!».