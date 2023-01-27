Мурад Казиев посетил в Махачкале переживших блокаду Ленинграда

Сегодня, 27 января, министр труда и социального развития Дагестана Мурад Казиев посетил в Махачкале ветеранов, переживших страшную блокаду Ленинграда.

Руководитель социального министерства навестил Марину Бессалову. Он сердечно поздравил ветерана с Днем снятия блокады Ленинграда, пожелал крепкого здоровья, поинтересовался условиями ее быта.

Марина Бессалова – уроженка Ленинграда. Отец её пал смертью храбрых на советско-финской войне, мать погибла в 1942 году. В апреле 1942 года Марина вместе с другими детьми была эвакуирована через «Дорогу жизни» на Большую землю. Спустя некоторое время её удочерила казачья семья, у которых не было собственных детей. После смерти отчима мачеха отдала Марину в детский дом. В 1956 году Марина Бессалова приехала в Республику Дагестан и проработала на Махачкалинской фабрике III Интернационала почти 40 лет.

Марина Бессалова с гордостью говорит: «Я очень люблю Дагестан и главное его богатство – это очень хорошие и отзывчивые люди. Я горжусь, что живу среди них, и всегда говорю, что я из Дагестана».

Сегодня Мурад Казиев также поздравил с 79-й годовщиной снятия блокады Ленинграда Рею Сергеевну Шихсаидову. 12-летней девочкой она встретила войну и первые дни блокады.

По словам блокадницы, в январе 1942 года, когда в блокадном кольце советскими войсками был пробит коридор, началась эвакуация рабочих заводов, и ее вместе с родителями, работавшими на заводе, отправили первыми эшелонами в Сталинград. Уже в послевоенное время, во время учебы в Ленинградском университете Рея Сергеевна (девичья фамилия Давыдова) познакомилась, а после вышла замуж за дагестанца Амри Рзаевича Шихсаидова, впоследствии ставшего известным советским и российским востоковедом, историком, исламоведом, автором свыше 350 научных работ, включая 20 крупных монографий.

Мурад Казиев расспросил о качестве услуг, которые оказывают соцработники, и попросил дочь Реи Сергеевны в случае необходимости обращаться к нему лично за помощью.

«Мы с гордостью и благодарностью вспоминаем воинов и мирных жителей, всех тех, кто отстоял город, несмотря на холод, голод и страшные бомбежки. Для всего мира Ленинград навсегда останется символом мужества, доблести, силы духа и безграничной любви к Родине. Низкий поклон Вам за нашу свободу и счастье жить в мирной стране», – отметил Казиев.

Всем ветеранам-блокадникам вручили цветы и праздничные продуктовые корзины.