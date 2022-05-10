Муниципалитеты Дагестана ускоренно перейдут на новую модель контрольно-надзорной деятельности

Мониторинг показал, что только 11 муниципалитетов из 52 провели работу должным образом.

Муниципалитетам Дагестана поручено ускорить процедуру перехода на новую модель контрольно-надзорной деятельности.

О ходе реализации Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на территории Республики Дагестан говорили на совещании во вторник, 10 мая, под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

«Новые нормы документа направлены на снижение административного давления на предпринимательское сообщество, обеспечение перехода на новую модель осуществления контрольно-надзорной деятельности. Согласно новому законодательству, положения о видах регионального государственного и муниципального контроля подлежат утверждению до 1 января 2022 года, но в случае наличия плановых надзорных мероприятий, уполномоченным на осуществление регионального госконтроля органам власти, а также муниципальным образованиям, следовало разработать и утвердить положения не позднее 30 сентября 2021 года.

До указанной даты было утверждено 11 положений, до конца 2021 года еще 6 из 21 запланированных. На сегодняшний день остаются не принятыми 4 положения: Минприроды РД (1 положение), Минтранс РД (2 положения), Дагвино (1 положение)»,- отметил Абдулмуслимов.

По итогам обсуждения Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал глав муниципальных образований в ускоренном режиме разработать и утвердить положения о видах муниципального контроля, а также программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законном ценностям по каждому виду муниципального контроля.