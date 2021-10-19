Экономика

Муниципалитеты Дагестана, показавшие наилучшие результаты по итогам деятельности за 2020 год, получат субсидии из бюджета республики

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25 миллионов рублей выделены из бюджета республики для оказания поддержки муниципалитетам Дагестана, которые показали наилучшие результаты по итогам 2020 года. Среди городских агломераций в тройку призёров вошли Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. Среди высокогорных районов победили Лакский, Шамильский и Рутульский районы. Среди горных районов победу одержали Левашинский, Хунзахский и Акушинский районы. В предгорной зоне тройку победителей составили Казбековский, Кайтагский и Сулейман-Стальский районы. Касательно муниципалитетов, расположенных на равнинной местности, то здесь лучшими стали Хасавюртовский, Ногайский и Карабудахкентский районы. Указ о поддержке муниципалитетов по итогам оценки эффективности деятельности за прошлый год подписал Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

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