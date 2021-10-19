Муниципалитеты Дагестана, показавшие наилучшие результаты по итогам деятельности за 2020 год, получат субсидии из бюджета республики

25 миллионов рублей выделены из бюджета республики для оказания поддержки муниципалитетам Дагестана, которые показали наилучшие результаты по итогам 2020 года. Среди городских агломераций в тройку призёров вошли Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. Среди высокогорных районов победили Лакский, Шамильский и Рутульский районы. Среди горных районов победу одержали Левашинский, Хунзахский и Акушинский районы. В предгорной зоне тройку победителей составили Казбековский, Кайтагский и Сулейман-Стальский районы. Касательно муниципалитетов, расположенных на равнинной местности, то здесь лучшими стали Хасавюртовский, Ногайский и Карабудахкентский районы. Указ о поддержке муниципалитетов по итогам оценки эффективности деятельности за прошлый год подписал Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

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