Вакцинация

Мухтар Амиров прокомментировал принятие Госдумой РФ «сертификатов здоровья»

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Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект об использовании ковидных сертификатов для посещения общественных мест. Руководитель ГБУ РД «Координационный информационно-культурный центр» Мухтар Амиров отметил, что «закон вводит термин » сертификат здоровья «, который позволит людям безопасно посещать места массового скопления людей. «Сертификат здоровья» будет доступен каждому, кто вакцинировался или переболел коронавирусом. По словам Мухтара Амирова, срок действия сертификата варьируется в пределах до года.

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