МТС объявляет о старте конкурса социальных цифровых решений Social Idea 2021

С 10 марта открыт приём заявок на участие в конкурсе Social Idea 2021. Заявки принимаются по двум номинациям: «Экология», которая специализируется на природоохранных проектах и «Инклюзия», идеи и решения, направленные на улучшение социальной адаптации. Подать заявки возможно до конца мая 2021 года. Проекты принимаются на сайте socialidea.ru. Оператором данного проекта выступает Автономная некоммерческая организация «Агентство инновационного развития», которое с 2012 года рассмотрело более трёх тысяч проектов.

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