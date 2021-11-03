МСП и СОНКО освободят от налогов с грантов на нерабочие дни

С 1 ноября 2021 года МСП из наиболее пострадавших отраслей и социально-ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) смогут подать заявление на получение гранта в размере 1 МРОТ на 1 сотрудника. Как сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства, бизнес и СОНКО будут однократно освобождены от налога на доходы по этому гранту и взносов в государственные внебюджетные фонды по заработным платам сотрудников. «А сотрудники в свою очередь, от выплаты подоходного налога с этих средств», — сказал он.

Общий размер помощи составит порядка 38,5 млрд рублей. Как пояснил министр экономического развития Максим Решетников, поддержка охватит не менее 1,1 млн предприятий и СОНКО и поддержит более 3 млн сотрудников.

Грант смогут получить гостиницы, рестораны и кафе, спортклубы, развлекательные и досуговые центры и др. Получить поддержку можно будет подав заявление с 1 ноября по 15 декабря в налоговую службу – через личный кабинет налогоплательщика или по почте. Через 8 рабочих дней после обращения деньги поступят на счет предпринимателя автоматически.

Сумма гранта рассчитывается из расчета одного МРОТ на каждого занятого и может быть направлена, в том числе на выплату заработных плат сотрудникам. Выплаты начнутся уже с 15 ноября.

Источник: https://www.instagram.com/p/CVpbZlCIgYH/?utm_medium=copy_link