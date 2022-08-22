Мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты

Говоря, 2022 год для Дагестана особенный, он объявлен Годом образования, я считаю, символично, что именно в этом году мы смогли реализовать беспрецедентный по своим масштабам капитальный ремонт образовательных учреждений.

Как правильно подметил аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Лобунов Юрий Николаевич : «Сергей Меликов скромно умалчивает о том, что радикально улучшая качество, Правительство Дагестана не забывает и о количестве. По данным Росстата, благодаря ремонту и строительству в республике в прошлом году введено 1238 новых ученических мест, а на сегодняшний день идет строительство 19-ти школьных зданий. Это тоже важно для Дагестана, где в прошлом году ряд школ был вынужден работать в три смены».

Важно и то, что эта обширная программа включает не только капремонт и обновление школьной инфраструктуры, но и подготовку и повышение квалификации учителей. Её итогом станет создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды, которая вдохновляет, мотивирует детей многонационального Дагестана учиться, творить и развивать таланты.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»