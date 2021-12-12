Москвайиъ 5-пе декабрьди хьуне выставка «Дагестан. Страна гор и искусных мастеров» агъаф

Кьанди хье Дагъусттандин Минкультурайин информагентствойи йине хабар 5-пе декабрьди Москвайиъ ачмиш акьуная выставкайихъас «Дагестан. Страна гор и искусных мастеров» агъаф. Ме мегIрака хьунаф хье Дагъусттанар арайилхьуна 100- ис хьебан (ДАССР) э.
Хье Дагъусттандин хIаттихъас Сергей Меликовахъас хъара ме мегIрака арайил акьу инсанарин ттуранихъас, адиная гIалашуварин ттуранихъас, джалла аде инсанарихъас табрик акьуне хье Дагъусттандин министир культуры Зарема Бутаевайи.
«Хье гIедатар, хье халкьдин дамахъ э,- пуне Зарема Бутаевайи,- чин ме ис бахш акьуна ая Дагъусттан арайил хьуна 100 исас. Ме исан сифтта кIили январдин вазалаъ Дагъусттанди хьуна уйи лап зурба хIа мегIракабур, мисаъди адина уйи гIалашувар хье хIуьукуматин правительствойин делегацин инсанар, гьер мукьариас.
БатIарди Дагъусттандин ттур гъадиваттар хьуне Дагъусттандин ягъар РФдин Совет Федерациъ Федеральный собранин, ДАССРдин 100 исан юбилейдис бахш акьуттар. Ме ягъарил иштаракк акьуна уйи Дагъусттандин искусствойин усттабур, ансамбль «Лезгинка», выставочный проекттар.
Ме выставка 100-ис хьебан ДАССРдин хьуне ке ачухъ мегIрака ме исан ахирас, хье Дагъусттандис суман, хье хIуькуматисра. Хье бицIи ватанис магьшурвел э Дагъусттандин ттур ая деятелар культурайин, наукайин, образованин, спортин, хъара политикайин.
Мебур кедавай, хъара ттур ая назумчибур Расул Гамзатов, Фазу Алиева, композиторар Мурад Кажлаев, Ширвани Чалаев, хъара художникар, мебурин акьу курар кIилди агвар акьуная ме выставкайин ягIайин ягъара ккидиркIва кьимат э хье Дагъусттандис»,-пуне Зарема Бутаевайи.
Зарема Бутаевайи учин багухъас чухъсагъулдин чIалар пуне Елена Викторовнайис, Всеросийский музей декоративного искусствойин хIаттис, учин акьу кардин, кумакис ме выставка арайил акьуб бадалди. Хъара ме выставкайин соорганизаторарис- Некомерческий фонд «Национальное возрождение» агъаттис, мин учредиттелдис Ариф Пашаевич Керимовас, хIаттис Токая Арифович Керимовайисра чиппин акьу майилдин, кумакдин меценатский вклад акьубан ме выставка бадала.
Ме выставкайиди аде гIалашуварис, арайил акьуттарис салам йине сенаторди РФ Ильяс Умаханова, ми учин багухъасра пуне ая кьимат лазимвел ме тарих ая ягъан 100-ис хьебан ДАССРдин.
Гъургъуне ме мегIракайил РФдин Президентин администрацин руководитель Магомедсалам Магомедов, хъара Российский книжный союздин президент Сергей Степашин, хъара джуре хIаттар.
Учин багухъас гъургъуне Советник директора Всероссийского музея декоративного искусства куратор ме проектин Галина Андреева, ми ахъакьуне ппара тегIрифдин, экспонатарихъас, мебур акьу инсанарихъас.
«Час ппара багьа э Дагьусттанарин гIедатар, мебури ухIубан чиппин ая гIедатар, хъара че ая фикирар ппара мишттин хIа мегIракабур агваракьас сасра хIуькуматариъра»-пуне Галина Андреевайи. Хабди ме выставкайил агваракьуне «Каспий» агъа Государственный ансамбльдин лехъунар. «Адат» агъа ансамбльди агвар акьуне хье Дагъусттандиъ ая халкьарин кунар. Ахира ме мегIракайи тастикь акьуне разивелдин кIеджар илдешвелдин РДйин Министерство культурайина Всероссийский музей декоративного искусствайи, хъара йине савкьатар илдешвел акьубан.
Наибет Гасукаева