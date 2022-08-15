Моряки Каспийской флотилии проведут статичный показ боевых кораблей и вооружения в ходе международного форума «Армия-2022» в Дагестане

Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022» с 19 по 21 августа откроют свои двери для всех гостей и жителей республики.

Открытие форума будет сопровождаться торжественной церемонией возложения венков у мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах. Для гостей форума «Армия-2022» экипажи ракетного корабля «Дагестан» и малого артиллерийского корабля «Волгодонск» проведут обзорные экскурсии по кораблям и покажут гостям быт моряков.

Также на площадке статического показа вооружения, военной и специальной техники в Махачкале будут представлены БТР-82А, противотанковые средства, стрелковое вооружение, водолазное снаряжение и специальное современное оружие.

Помимо этого, на одной из смотровых точек состоится антифашистский конгресс. А также, гости смогут посетить выставку трофейной техники. В общей сумме на форуме будет развёрнуто более 10 различных площадок.

Справочно: основными задачами форума являются демонстрация достижений научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил РФ, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти и патриотическое воспитание молодежи.