Молодёжь сама будет проводить наркоконтроль

Антинаркотическая комиссия РД провела очередное заседание и обсудила возможность создания молодёжного антинаркотического движения.

Уже сегодня в республике задействовано 10 организаций, где проводится профилактика проявлений среди молодёжи склонности к употреблению алкоголя и наркотиков. Также в Дагестане реализуются грантовые конкурсы среди некоммерческих организаций, чья деятельность направлена на противодействие распространению наркотиков среди молодых людей.

Сергей Меликов положительно оценил и практику создания школьных отрядов волонтёров-медиков.