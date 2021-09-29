Политика

Молодёжь сама будет проводить наркоконтроль

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Антинаркотическая комиссия РД провела очередное заседание и обсудила возможность создания молодёжного антинаркотического движения.

Уже сегодня в республике задействовано 10 организаций, где проводится профилактика проявлений среди молодёжи склонности к употреблению алкоголя и наркотиков. Также в Дагестане реализуются грантовые конкурсы среди некоммерческих организаций, чья деятельность направлена на противодействие распространению наркотиков среди молодых людей.

Сергей Меликов положительно оценил и практику создания школьных отрядов волонтёров-медиков.

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