Образование

Молодой ученый из Дагестана принимает участие в выставке «Наука в лицах»

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В московском ГУМе проходит выставка «Наука в лицах». На ней представлены фотопортреты с краткой информацией о 20 ученых и популяризаторах науки. Среди них и выходец из Дагестана Абдулкарим Амиров.

Абдулкарим Амиров является кандидатом физико-математических наук, старшим сотрудником лаборатории ДГУ, руководителем лаборатории Балтийского государственного технического университета им. Канта и старшим научным сотрудником ДФИЦ РАН.

Также Амиров в числе победителей президентской программы Российского научного фонда. Сейчас ученый занимается исследованием «второго класса умных материалов», которые меняют свои свойства под действием различных сил.

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