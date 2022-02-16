Молодой ученый из Дагестана принимает участие в выставке «Наука в лицах»

В московском ГУМе проходит выставка «Наука в лицах». На ней представлены фотопортреты с краткой информацией о 20 ученых и популяризаторах науки. Среди них и выходец из Дагестана Абдулкарим Амиров.

Абдулкарим Амиров является кандидатом физико-математических наук, старшим сотрудником лаборатории ДГУ, руководителем лаборатории Балтийского государственного технического университета им. Канта и старшим научным сотрудником ДФИЦ РАН.

Также Амиров в числе победителей президентской программы Российского научного фонда. Сейчас ученый занимается исследованием «второго класса умных материалов», которые меняют свои свойства под действием различных сил.