Молодогвардейцы посетили участниц блокадного Ленинграда

Активисты Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в городах Махачкала и Буйнакск посетили участниц блокадного Ленинграда Бессалову Марину Владимировну и Сорокину Елену Николаевну.

Гости принесли ветеранам фрукты и сладости, а также пожелали им крепкого здоровья, благополучия и поблагодарили за мужество, отвагу и мирное небо над головой.

Бессалова Марина Владимировна рассказала молодогвардейцам, как тяжело пришлось в годы войны. Ей было всего 4 года, когда для всего Ленинграда наступили эти страшные 900 дней блокады. Ее семья состояла из матери и бабушки, а отца забрали на финско-советскую войну, когда она была еще совсем маленькой. По рассказам Бессаловой, положение в блокадном городе сложилось очень тяжелое, продовольствия катастрофически не хватало. Ленинградцы умирали с голоду, от болезней, мерзли, погибали от обстрелов, но не прекращали бороться за победу.

«У меня до сих пор сохранилась привычка собирать все крошки хлеба. Во времена блокады Ленинграда мы жили с мыслью хоть что-нибудь поесть, но голод все время преследовал нас», – рассказывает Марина Владимировна.

Блокадница Сорокина Елена Николаевна рассказывать о тех тяжелых годах не любит. Вспоминать о самом тяжелом периоде в жизни стоит ей немалых усилий.

«Моя мама получала 125 грамм хлеба, а отец — 250 грамм, потому что он работал. Помимо меня в семье было ещё двое детей — брат и сестра. Мама делила на всех нас этот хлеб. Обычно она готовила из него суп», — вспоминает Елена Николаевна.

Также Елена Николаевна вспоминала как во время эвакуации в период блокады, её младший брат был сильно обезвожен и неподвижен из-за голода. Люди просили её маму оставить его, что найдутся люди которые смогут похоронить его, но мама не оставила, а сейчас её брату 84 года и он проживает в Санкт-Петербурге.