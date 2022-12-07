Молодежь Дагестана приступила к профпробам и обучению в проекте по карьерному сопровождению

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» Агентство развития навыков и профессий (АРНП) участвует в реализации федерального проекта содействия молодежной занятости Министерства труда и социальной защиты России.

Бесплатная федеральная инициатива поможет в трудоустройстве молодежи со сложной жизненной ситуацией и поддержит в развитии предпринимательских навыков. Участники – не занятые категории граждан, находящиеся в поиске работы в возрасте от 16 до 35 лет включительно.

Десятки жителей республики уже стали участниками проекта по карьерному сопровождению молодежи и начали проходить программы обучения по таким компетенциям, как агент рекламный, бухгалтерский учет, окраска автомобиля, медицинский и социальный уход, парикмахерское искусство, поварское дело, программные решения для бизнеса, пчеловодство и др.

Перед этим они прошли онлайн-диагностику и сформировали вместе с наставником – куратором индивидуальный план сопровождения. Наставники помогут сделать первые шаги на пути к трудоустройству и долгожданному получению дохода, поддержат в период адаптации на рабочем месте или на старте деятельности как самозанятый или ИП.

В республике Дагестан региональным оператором выступает ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева», реализация мероприятий ( профессиональное обучение и прохождение профессиональных проб) осуществляется на базе таких профессиональных образовательных организаций как: «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева», «Автомобильно-дорожный колледж», «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе», «Сельскохозяйственный колледж им. Ш.И. Шихсаидова», «Индустриально-промышленный колледж», «Колледж сферы услуг», «Кизлярский профессионально-педагогический колледж».