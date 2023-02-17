Могохскую гидроэлектростанцию построят на реке Аварское Койсу до конца 2028 года

В рамках заседания, которое состоялось под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова, были затронуты вопросы строительства Могохской ГЭС.

Новый объект обладает мощностью почти 50 МВТ и будет в среднем вырабатывать 176 миллионов кВт. ч.

«Республика развивается, из года в год растет потребление электроэнергии и ввод новых генерирующих мощностей сегодня позволит повысить надежность энергосистемы Дагестана, сбалансировать ее структуру», — сказал премьер.

Подводя итоги обсуждения, Председатель Правительства поручил привести разъяснительную работу и организовать общественные слушания среди населения с участием всех заинтересованных услуг.