Модернизацию аэродромной инфраструктуры Махачкалы обсудили в Комитете СФ

Во время Дней Республики Дагестан в Совфеде РФ прошло заседание по безопасности и обороне, в рамках которого был поставлен вопрос модернизации инфраструктуры аэродрома Махачкалы. В частности, внимание было уделено повышению темпов реконструкции аэропорта «Уйташ».

Напомним, что первый этап реконструкции взлетно-посадочной полосы реализован в период 2021-2020 годов.

Сергей Меликов отметил, что основополагающие вопросы строительства аэропорта «Уйташ» решены, в том числе с участием Правительства России, однако сроки финансирования ещё не обозначены.

По итогам заседания сенаторами внесено предложение по включению в постановление Совета Федерации «О господдержке социально-экономического развития РД» рекомендации о рассмотрении предложения Правительства РД об осуществлении в процессе реализации проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» Комплексного модернизационного плана по расширению магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.