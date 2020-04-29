Здравоохранение

Мобильный флюорограф будет работать в селе Тебекмахи

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В течение семи дней с 22 апреля по 28 число в селе Тебекмахи МО «Акушинский район» более семидесяти человек обратились в ФАП села за медицинской помощью: двадцать три человека уложены в центральную районную больницу, сорок четыре человека лечатся амбулаторно.

Для проведения обследования населения в село будет направлен мобильный флюорограф по поручению Джамалудина Гаджиибрагимова, министра здравоохранения республики.

В течение ближайших дней все сельчане должны пройти медосмотр на выявление внебольничной пневмонии.

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