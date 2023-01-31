Мобилизованные дагестанцы получили право бесплатной юридической помощи

Под председательством спикера НС РД Заура Аскендерова состоялась январская сессия дагестанского парламента, в рамках которой были приняты несколько решений. В их числе, внесение изменений в республиканский закон о внесении изменений в республиканский закон о бесплатной юридической помощи.

Для мобилизованных дагестанцев предоставлена возможность бесплатно получать юридическую помощь, в том числе и при обращении к адвокатам и в органы государственной власти.

«Дагестанцы, наши отважные земляки на передовой должны понимать: их ждут, об их семьях заботятся, государство готово во всем им помогать», — сказал Аскендеров.