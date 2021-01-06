Многофункциональный центр в Ботаюрте и новый корпус Хасавюртовской ЦРП начнут прием пациентов с коронавирусом

5 января врио руководителя Минздрава РД Татьяна Беляева посетила Хасавюртовскую центральную городскую больницу. В этой больнице пять отделений принимают больных коронавирусом. В данный момент от вируса здесь лечатся семьдесят пять человек.

После проведённого совещания под руководством министра было решено их подготовить для приема плановых пациентов. В свою очередь коронавирусных больных будут направлять в новый центр в Ботаюрте с шестидесяти двумя койками и в новый корпус Хасавюртовской поликлиники со ста двумя койками.

После совещания Беляева совершила обход зданий центра в Ботаюрте и нового корпуса поликлиники в Хасавюрте. Министр также навестила 50 больных Ботаюртовской инфекционной больницы. Она лично проверила условия пребывания пациентов и обеспеченность лекарственными средствами.