Мишустин призвал на фоне распространения коронавируса избавить людей от хождения по инстанциям

Эпидемиологическая обстановка в РФ достаточно сложная, необходимо соблюдать меры предосторожности и избавить людей от хождения по инстанциям. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Пока эпидемиологическая обстановка достаточно сложная, необходимо соблюдать меры предосторожности, избавить людей, в первую очередь тех, кто особенно уязвим, от хождения по инстанциям», — сказал он.

Кабмин, по словам премьера, в ежедневном режиме внимательно отслеживает ситуацию с пандемией во всех регионах РФ. «Несмотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться, и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях», — заявил глава правительства.

По поручению президента, напомнил Мишустин, поддерживается высокая готовность сети медицинских учреждений. Для пациентов с ковидом по всей стране развернуто свыше 220 тыс. коек. «К сожалению, в стационарах на лечении много детей — это одна из особенностей «омикрона», — указал он.

Мишустин подчеркнул, что в больницах должно быть все необходимое для оказания помощи не только взрослым, но и маленьким пациентам, и попросил глав регионов внимательно это контролировать. Также нужно следить, чтобы были запасы препаратов в стационарном и амбулаторном сегментах, добавил премьер.

«Глава государства неоднократно говорил о важности наращивания тестирования граждан на наличие вируса. Ежедневно проводится около 700 тестов на 100 тыс. человек. Это даже выше рекомендованного уровня. Такая диагностика позволяет оперативно выявлять инфекцию и быстрее помогать заболевшим. Своевременное тестирование по-прежнему остается одной из главных профилактических мер. Важно не снижать его объемы», — заявил Мишустин.

Важность вакцинации

Мишустин напомнил о важности вакцинации от коронавируса. «Конечно, главной защитой от болезни является вакцинация», — сказал председатель правительства.

«Очень важно, чтобы пациенты с легким течением болезни оперативно получали дистанционные консультации, и все для этого сделано. Поэтому просьба — работать с региональными властями, в том числе по поводу резервов препаратов», — поручил глава кабинета министров руководителю Минздрава Михаилу Мурашко. Мишустин отметил, что от наличия необходимых лекарств зависит качество лечения, которое получают граждане.

Премьер-министр констатировал, что «за последние несколько недель существенно выросла нагрузка на амбулаторное звено, медицинский персонал поликлиник помогает большому числу заболевших, которые лечатся дома».

Председатель правительства поручил главам регионов «уделить особое внимание пополнению запасов препаратов амбулаторного и стационарного сегментов». «Лекарства должны быть в наличии, и надо рассчитывать потребности заранее», — указал он, подчеркнув, что от этого напрямую зависит качество лечения пациентов.

Мишустин отметил, что важно строго придерживаться рекомендаций санитарных врачей, особенно в том, что касается проведения тестирования и соблюдения мер предосторожности, а также контролировать, как идет оказание медицинской помощи гражданам. «Понимаю, что заболевших много, и прошу делать все необходимое, люди должны получать нужное лечение», — резюмировал премьер.

Развитие эпидситуации

Премьер-министр заявил, что власти должны быть готовы к любому развитию ситуации с распространением коронавируса. «Борьба с коронавирусом не прекращается и, конечно, нужно быть готовыми к любому развитию событий», — сказал он.

Премьер также поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой «продолжать дальнейшее изучение циркулирующих штаммов».

Мишустин констатировал, что за последнюю неделю показатель госпитализаций вырос в большинстве российских субъектов. В частности, по его данным, в Курганской области он увеличился более чем на 25%.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/13728801