Мишустин обещал выделить деньги на оснащение городской больницы в Дербенте

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Дербентскую городскую больницу. Он заявил, что больница получит деньги из федерального бюджета на покупку артроскопических стоек и ангиографов.

Премьер посмотрел, как проходит ремонт в приемном отделении и операционных. Глава кабинета министров обещал помочь с оснащением больницы современным медицинским оборудованием.

Он поблагодарил врачей и медсестер за героический труд во время пандемии коронавируса, и подчеркнул, что стимулирующие выплаты для медиков сохраняются.

Источник: ТАСС