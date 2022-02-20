Мировые маркетплейсы будут продавать дагестанскую продукцию

18 февраля врио первого зампредседателя Правительства РД Батыр Эмеев встретился с зампредом «Росэксимбанка» Татьяной Сахаровой для обсуждения экспортной деятельности предприятий Дагестана: популяризация и поддержка. В частности были рассмотрены перспективы размещения продукции дагестанских предприятий на всемирно известных маркетплейсах: Amazon, Alababa, eBay.

Также были обсуждены преимущества регистрации предприятий-экспортеров на платформе «Мой экспорт»: господдержка, субсидирование транспортных расходов и спонсирование участия в международных выставках.