Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации

Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».

Вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только при повторной вакцинации, соответствующие изменения в методических рекомендациях выйдут в субботу, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области.

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — сказал Мурашко.

Для первой прививки, как отметил министр здравоохранения РФ, по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».

Во время рабочей поездки по Владимирской области Мурашко также отметил, что в регионе мало привитых жителей старше 60 лет. «Это на сегодняшний день категория, которая в первую очередь заболевает [ковидом] и заболевает тяжело», — добавил министр.

Источник: tass.ru