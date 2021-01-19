Здравоохранение

Минздрав РД прокомментировал ситуацию в РДЦ

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Пресс-служба Минздрава прокомментировала ситуацию, сложившуюся сегодня в Республиканском диагностическом центре: «Республиканский диагностический центр ежедневно проводит более 3 тысяч исследований пациентам со всей республики, 1,5 тысячи ПЦР-исследований на коронавирус и более 100 компьютерных томографий органов грудной клетки.

Всем пациентам, которые обратились очно или записались дистанционно,  КТ легких проводится в день обращения.
Сегодня, в связи с нарушением работы программного обеспечения резко замедлилась скорость обслуживания в регистратуре. В РДЦ приносят извинения за причинённое неудобство и прилагают все усилия для решения этой проблемы.

Настоятельно рекомендуем пациентам пользоваться возможностями удалённой записи и получения результатов исследований в поликлинике по месту жительства. В связи с эпидобстановкой обязательно соблюдать масочный режим в помещениях центра.»

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