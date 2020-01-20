Минздрав РД опроверг информацию о сборе подписей для трансплантации органов

Ранее в социальных сетях было распространено сообщение о том, что осуществляется сбор подписей среди граждан, которые якобы означают дачу согласия на донорство. В Министерстве здравоохранения РД эту информацию опровергли.

Как заявляют в ведомстве, целью информационной «утки» является привлечение внимания к авторам видеозаписи. Отметим, что в стране нет нормативных актов, в соответствии с которыми должен осуществляться сбор подписей на пересадку внутренних органов.

Эта процедура юридически сложная, и требует не только многократного согласия самого донора, но и его родственников. Никакие документы с фальшивыми подписями не дают право на удаление внутренних органов у человека.

В законе о донорстве и трансплантации органов разработаны дополнительные меры по защите донора и получателя органов.

Медицинская документация переходит на электронную форму, что будет способствовать ускорению получения медпомощи и станет препятствовать нарушению прав граждан и утечки информации.

Минздрав РД призывает граждан не доверять сомнительным источникам информации.