Минздрав дал рекомендации по лечению COVID-19 для привитых и переболевших

Вакцинированным или переболевшим COVID-19 менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется, следует из памятки Минздрава РФ о действиях в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19 и ОРВИ.

Первый блок рекомендаций касается вакцинированных и ревакцинированных против COVID-19 менее шести месяцев назад, а также переболевших менее шести месяцев назад в случае, если такой человек сдал положительный мазок на SARS-CoV-2, но никаких симптомов болезни у него нет.

«В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки», — говорится в документе.

Второй блок рекомендаций относится к тем, кто был привит от коронавируса или переболел менее шести месяцев назад, получил положительный тест, не имеет симптомов, но попадает в группу риска. Им следует оставаться дома, соблюдать питьевой режим, измерять температуру тела не реже трех раз в сутки.

При возможности рекомендуется измерять сатурацию пульсоксиметром два раза в день (нормальные показатели – не ниже 95-96%).

Таким пациентам также можно использовать противовирусные препараты, капли или спрей в нос, например, содержащие интерферон-альфа, однако беременным — только по назначению врача. При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.

Источник: https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769543330.html