Минздрав Дагестана закупает экспресс-тесты для выявления коронавируса

Минздрав Дагестана по поручению руководителя региона Сергея Меликова закупает экспресс-тесты для выявления коронавируса. Средства на их приобретение направляются из республиканского бюджета. Новейшие системы позволяют в течение 10-15 минут определить наличие вируса. В Дагестан поставят 100 000 таких систем. Пять тысяч тестов уже получены Минздравом. Они будут направлены в ковид-стационары республики и поликлиническую службу. По словам министра здравоохранения Татьяны Беляевой, в первую очередь системы будут использоваться для выявления больных коронавирусом среди контактировавших с носителями болезни.

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