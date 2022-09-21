Общество

Минцифры России: Рассылки повесток через «Госуслуги» не будет

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Электронные повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылать через «Госуслуги». Об этом в своем телеграм-канале сообщило Минцифры России.

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через «Госуслуги», сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — пояснили в ведомстве.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением, посвященном ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России. Глава государства заявил, что в рамках частичной мобилизации призовут только граждан из запаса.

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