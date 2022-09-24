Минцифрой Дагестана организована работа круглосуточной горячей линии 122 по вопросам частичной мобилизации

По поручению Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с 22 сентября служба 122 задействована для информирования населения по вопросам частичной мобилизации на всей территории страны.
В связи с этим министерством цифрового развития Республики Дагестан организована круглосуточная горячая линия на кнопке 1 единой службы оперативной помощи гражданам Республики Дагестан по номеру 122.
Информацию по интересующим вопросам о частичной мобилизации в Российской Федерации можно получить в следующих источниках:
✅ По номеру Горячей линии 122 (доб. 1);
✅ Ресурс «Объясняем.РФ»
✅ Официальный сайт Минцифры РД в разделе «Деятельность»