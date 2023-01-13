Минтрудом Дагестана реализован комплекс мер по трудоустройству инвалидов

Для трудоустройства граждан, имеющих инвалидность, органами государственной службы занятости населения Минтруда Республики Дагестан, на постоянной основе реализуется комплекс мер.

Мероприятия предусматривают проведение специализированных ярмарок вакансий, организацию временного трудоустройства, профессионального обучения, содействие развитию предпринимательской инициативы среди инвалидов, а также различные виды помощи, начиная от выбора профессии и заканчивая социальной адаптацией на рынке труда.

Кроме того, применяются дополнительные меры финансовой поддержки, стимулирующие работодателей принимать инвалидов на работу. Так, в рамках республиканской программы «Содействие занятости населения» в 2022 г. были выделены субсидии в размере 4,6 млн. руб. (из расчета 20,0 тыс. руб. на 1 инвалида в мес. на срок до 6 мес.),на компенсацию расходов по оплате труда работников, занятых на предприятиях, образованных общественными организациями инвалидов. В 2022 году 3 предприятия (ООО «Махачкалинское социально-трудовое предприятие «Анжи», ООО «Время перемен» и ООО «Молодые инвалиды Дагестана») получили субсидии на возмещение части затрат на оплату труда 48 инвалидов.

На создание оборудованных рабочих мест для 30 незанятых инвалидов в 2022 году затрачено 2,3 млн. руб. из расчета 76,3 тыс. руб. на 1 раб. место.

Отметим, что данная мера поддержки применяется с 2012 года.

В целях содействия развитию предпринимательской инициативы безработных граждан в 2022 году 102 безработным гражданам, в том числе инвалидам оказана финансовая помощь (в объеме 153,5 тыс. руб.) при открытии собственного дела, консультации получили 268 инвалидов.

Также в 2022 году, в рамках реализации нового механизма по стимулированию работодателей при найме безработных граждан, предусматривающего выделение субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда, было трудоустроено 10 безработных граждан с инвалидностью.