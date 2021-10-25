Минтруда Дагестана выплатило более 4 миллионов рублей на поддержку первоклашек из многодетных, малоимущих семей

Ежегодно в целях поддержки малоимущих семей с детьми, Министерством труда и социального развития Республики Дагестан выплачивается единовременное пособие на ребенка, поступающего в первый класс.

Сумма единовременной выплаты составляет 2 229 рублей на одного ребенка и начисляется семьям имеющим статус малоимущей и многодетной.

Со второго полугодия 2021 года данное пособие получили 1 931 семей на общую сумму более 4 млн. рублей.

Отметим, что для получения единовременной выплаты на первоклассника, гражданам, относящимся к данной категории, необходимо до первого декабря текущего года обратиться в органы соцзащиты по месту прописки.

Для назначения выплаты помимо заявления необходимо представить следующий перечень документов:

Справка со школы о зачислении в 1-й класс. Паспорта родителей. Свидетельство о рождении детей. СНИЛСы родителей. Свидетельство о браке. Справка о составе семьи с администрации села. Справка с администрации о том, что не работают, не имеют трудовой книжки (на работающих родителей). Справка о заработной плате (на работающих родителей). Реквизиты банковского счёта.