Минтруда Дагестана выплатило более 4 миллионов рублей на поддержку первоклашек из многодетных, малоимущих семей

Ежегодно в целях поддержки малоимущих семей с детьми, Министерством труда и социального развития Республики Дагестан выплачивается единовременное пособие на ребенка, поступающего в первый класс.
Сумма единовременной выплаты составляет 2 229 рублей на одного ребенка и начисляется семьям имеющим статус малоимущей и многодетной.
Со второго полугодия 2021 года данное пособие получили 1 931 семей на общую сумму более 4 млн. рублей.
Отметим, что для получения единовременной выплаты на первоклассника, гражданам, относящимся к данной категории, необходимо до первого декабря текущего года обратиться в органы соцзащиты по месту прописки.
Для назначения выплаты помимо заявления необходимо представить следующий перечень документов:
- Справка со школы о зачислении в 1-й класс.
- Паспорта родителей.
- Свидетельство о рождении детей.
- СНИЛСы родителей.
- Свидетельство о браке.
- Справка о составе семьи с администрации села.
- Справка с администрации о том, что не работают, не имеют трудовой книжки (на работающих родителей).
- Справка о заработной плате (на работающих родителей).
- Реквизиты банковского счёта.