Образование, Общество, Экономика

Минтруда Дагестана выплатило более 4 миллионов рублей на поддержку первоклашек из многодетных, малоимущих семей

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Ежегодно в целях поддержки малоимущих семей с детьми, Министерством труда и социального развития Республики Дагестан выплачивается единовременное пособие на ребенка, поступающего в первый класс.

Сумма единовременной выплаты составляет 2 229 рублей на одного ребенка и начисляется семьям имеющим статус малоимущей и многодетной.

Со второго полугодия 2021 года  данное пособие получили 1 931 семей на общую сумму более 4 млн. рублей.

Отметим, что для получения единовременной выплаты на первоклассника, гражданам, относящимся к данной категории, необходимо до первого декабря текущего года обратиться в органы соцзащиты по месту прописки.

Для назначения выплаты помимо заявления необходимо представить следующий перечень документов:

  1. Справка со школы о зачислении в 1-й класс.
  2. Паспорта родителей.
  3. Свидетельство о рождении детей.
  4. СНИЛСы родителей.
  5. Свидетельство о браке.
  6. Справка о составе семьи с администрации села.
  7. Справка с администрации о том, что не работают, не имеют трудовой книжки (на работающих родителей).
  8. Справка о заработной плате (на работающих родителей).
  9. Реквизиты банковского счёта.

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