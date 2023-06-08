Минтруда Дагестана приглашает граждан принять участие во II – этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

23 июня в Дагестане пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие будет проходить на площадке Аварского музыкально-драматического театра. Также на портале «Работа России» будет транслироваться 8-часовой онлайн-марафон с четырех площадок: Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Тулы, где более 40 спикеров примут участие в онлайн-дискуссиях по наиболее актуальным и важным темам рынка труда.

На ярмарке будут представлены около одной тысячи вакансий из 100 предприятий. Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

«В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке приняли участие около 3 тысяч жителей республики, 115 граждан уже трудоустроены. Второй этап в дополнение к традиционному очному формату даст возможность участникам пройти онлайн собеседования с работадателями из других регионов», — рассказал руководитель Минтруда РД Мурад Казиев.

Специально для федерального этапа на портале «Работа России» будет проводится 8-часовой онлайн-марафон с четырех площадок: Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Тулы. В общей сложности около 40 спикеров примут участие в онлайн-дискуссиях по актуальным темам рынка труда.

Марафон начнется в 7.00 по московскому времени и продлится до 16.00. Стартовая площадка запланирована во Владивостоке, где пройдут две онлайн-сессии, посвященные вопросам трудоустройства выпускников и преимуществам работы на Дальнем Востоке. В Екатеринбурге пройдет обсуждение о том, как привлечь молодежь в нестоличные регионы, а в столице развернется дискуссия про рынок труда в целом, включая новый закон о занятости. Завершится марафон в Туле, где пройдут 3 модуля, один из которых ознакомит участников с возможностями трудоустройства в промышленности, а два — с возможностями центров занятости.

Деловая программа и информация о ключевых региональных мероприятиях вскоре будет опубликована на портале «Работа России».