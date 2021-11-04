Минтруда Дагестана предлагает дагестанцам трудоустройство в крупных компаниях за пределами республики

Службы занятости Минтруда Дагестана продолжают реализацию мероприятий, направленных на трудоустройство безработных и незанятых граждан республики, в других регионах России.

Так, в настоящее время в службах занятости населения формируется набор второй группы граждан для работы в ПАО «КАМАЗ» в городе Набережные Челны, где на сегодняшний день потребность в работниках составляет 500 человек. Отметим, что по итогам первого набора, на осуществления трудовой деятельности в ПАО «КАМАЗ» направлено 48 безработных жителей республики. При этом за вновь принятыми работниками без соответствующей квалификации будет закреплен наставник для обучения безопасным приемам труда и ознакомления с оборудованием. Предприятие готово обеспечить за свой счет перелет группами до города Набережные Челны, проживание, ежедневную доставку на работу и обратно, частичную компенсацию затрат на питание, а также гибкий график работы. Средний размер заработной платы по вакансиям ПАО «КАМАЗ» составляет 50 тыс. рублей. В настоящее время 65 человек уже рассматривают возможность трудоустройства в ПАО «КАМАЗ» вахтовым методом.

Органами службы занятости населения Республики Дагестан также осуществляется подбор необходимых работников для ОАО «РЖД», реализующего масштабный инвестиционный проект государственного значения «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей» на данные объекты требуется более 5 тыс. работников массовых профессий монтажники, энергетики, водители, электромонтеры и др.

АО «Краснодаргазстрой», осуществляющего работы по строительству объектов нефтяной и газовой промышленности в отдельных субъектах Российской Федерации требуется более 200 специалистов рабочих профессий.

В свою очередь ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» предоставляет соискателям частичную компенсацию аренды жилья, а также предусматривает систему льгот, компенсаций и стимулирующих выплат, санаторно-курортное лечение работников, летний оздоровительный отдых для их детей, добровольное медицинское страхование. В настоящее время 17 человек изъявили желание трудоустроиться по указанным вакансиям. Работа по подбору необходимых ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» работников продолжается.

На предприятии ПАО «ГМК «Норильский никель» (требуется более 3 тыс. работников на строительство новых добывающих мощностей на территории Красноярского края), а также ООО «Петро-Хэхуа» (требуется более100 работников на реконструкцию нефтеперерабатывающего завода ПАО «Роснефть» в г. Комсомольск-на-Амуре).

Условия трудоустройства на каждом предприятии разные. Так, ряд компаний готов обеспечить соискателям соответствующее требованиям производства обучение, для последующего трудоустройства.

Для ознакомления со всеми имеющимися вакансиями жителям республики, желающим трудоустроиться за пределами Дагестана, необходимо обратиться в службу занятости по месту прописки либо подать заявку через портал «Работа в России».