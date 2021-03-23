Общество

Минтруд России обновит правила выплат на детей от 3 до 7 лет

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Минтруд России совместно с регионами и общественными организациями разрабатывает обновленный порядок предоставления пособий на детей от трёх до семи лет. Задача новых прав заключается в обеспечении адресности данной выплаты, в зависимости от обеспеченности семьи размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на детей в регионе. Теперь 50% регионального прожиточного минимума определяется как базовый размер льготы, в случае, если средний доход семьи сохраняется ниже прожиточного минимума, то будет назначена льгота в размере ста процентов.

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