Минтруд Дагестана ответил на частые вопросы по пособиям на детей от трех до семи лет

Региональный Минтруд опубликовал на сайте ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся выплаты пособий малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет. С 1 апреля текущего года правила назначения пособий изменились. Они назначаются в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в субъекте. Для опреления статуса семьи учитываются доходы его членов и имущество. При этом в состав включаются опекаемые дети и студенты в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме. Компенсационные выплаты родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, в доходах семьи согласно новым критериям не учитываются. С ответами на вопросы можно ознакомиться на сайте ведомства, перейдя по ссылке.

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