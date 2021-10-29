Общество

Минтруд Дагестана ответил на частые вопросы по пособиям на детей от трех до семи лет

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Региональный Минтруд опубликовал на сайте ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся выплаты пособий малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет. С 1 апреля текущего года правила назначения пособий изменились. Они назначаются в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в субъекте. Для опреления статуса семьи учитываются доходы его членов и имущество. При этом в состав включаются  опекаемые дети и студенты в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме. Компенсационные выплаты родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, в доходах семьи согласно новым критериям не учитываются. С ответами на вопросы можно ознакомиться на сайте ведомства, перейдя по ссылке.

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